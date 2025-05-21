السفير السعودي استقبل وزير الأشغال… هذا ما تم بحثه

إستقبل لدى ، في إقامته في اليرزة اليوم، وزير الأشغال العامة . وجرى في خلال الإستقبال استعراض لمختلف التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، والسبل الآيلة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين.

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