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لبنان

سليمان: على الدولة محاسبة المحرضين ضد اليونيفيل في الجنوب

Lebanon 24
21-05-2025 | 05:21
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أشار الرئيس ميشال سليمان إلى أنه "منذ عام ١٩٧٨ والقوات الدولية تقوم بمهام حفظ السلام في جنوب لبنان (٤٧ عامًا) وقد ساهم وجودها في انماء بلدات الجنوب واستشهد من عدادها نحو ٣٤٠ جنديًا وضابطًا ينتمون الى دول صديقة كما سقط نحو ٤٠٠ شهيد من القوات المتعددة الجنسيات في الثمانينيات".
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وأضاف في بيان: "ان التصدي لدوريات هذه القوات ومنعها من إنجاز مهامها هو تصرف مهين لها ومذلّ لأفرادها ومسيء الى علاقة لبنان مع الدول التي ينتمي اليها هؤلاء الجنود ويدلّ على نكران الجميل بالاضافة الى انه مخالف للقوانين".

وشدد أنه على "الدولة اللبنانية البحث عن سبل اقناع سكان هذه القرى والبلدات ( الاهالي ) بوجوب احترام هذه القوات والتشدد في محاسبة المحرضين لان هذه الاعمال تسيء الى المصلحة الوطنية العليا".
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