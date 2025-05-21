سلسلة توقيفات للجيش في مناطق مختلفة (صورة)

صدر عن الجيش البيان التالي:

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ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازرها دورية من منازل مطلوبين، وأوقفت ١١ شخصًا وفقًا لما يلي:توقيف ٩ أشخاص في بلدات – وبخعون وحقل العزيمة وعزقي – كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار خلال والاختيارية في محافظتَي وعكار. وضبط في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.دهم منزل المطلوب (ح.ع.) في منطقة المرح – ، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.توقيف المواطن (ع.ن.) في – الهرمل، كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار.توقيف المواطن (ح.ي.) في بلدة – ، كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار.كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش عند حاجز شدرا – المواطن (ح.ع.ع.)، كونه مطلوب توقيفه بجرم القيام بأعمال التهريب.كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة – عاليه المواطن (ر.ز.) كونه مطلوب توقيفه لارتكابه جرائم مختلفة منها: إطلاق النار، الخطف، افتعال إشكالات، الاتجار بالمخدرات.