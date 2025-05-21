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لبنان

سلسلة توقيفات للجيش في مناطق مختلفة (صورة)

Lebanon 24
21-05-2025 | 05:28
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صدر عن الجيش البيان التالي:
 
 
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين، وأوقفت ١١ شخصًا وفقًا لما يلي:
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توقيف ٩ أشخاص في بلدات الفوارزغرتا وبخعون وحقل العزيمة وعزقي – المنية الضنية كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار. وضبط في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
دهم منزل المطلوب (ح.ع.) في منطقة المرح – الهرمل، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.
توقيف المواطن (ع.ن.) في منطقة الناصرية – الهرمل، كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار.
توقيف المواطن (ح.ي.) في بلدة الطيبةبعلبك، كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار.
كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش عند حاجز شدرا – عكار المواطن (ح.ع.ع.)، كونه مطلوب توقيفه بجرم القيام بأعمال التهريب.
كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات – عاليه المواطن (ر.ز.) كونه مطلوب توقيفه لارتكابه جرائم مختلفة منها: إطلاق النار، الخطف، افتعال إشكالات، الاتجار بالمخدرات.
 
 
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