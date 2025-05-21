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لبنان

العبسي يشكل "لجنة الوظيفة العامة" لملاحقة وظائف الطائفة

Lebanon 24
21-05-2025 | 05:42
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أصدر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، مرسوماً بطريركاً شكل بموجبه "لجنة الوظيفة العامة " وتتألف من طلال المقدسي والمهندس داني جدعون والقاضي فوزي خميس والعميد فادي صليبا.
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وحدد مهامها بالتواصل مع المسؤولين المعنيين لملاحقة وضع الوظائف التي تعود الى أبناء الطائفة بحسب العرف والقانون في الجمهورية اللبنانية وبالتعاون مع صاحب الغبطة.

وطلب العبسي من جميع المرجعيات "التجاوب مع مساعي هذه اللجنة لما فيه مصلحة لبنان وحفاظا على التوازنات الطائفية المعمول بها".
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