العبسي يشكل "لجنة الوظيفة العامة" لملاحقة وظائف الطائفة

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أصدر بطريرك وسائر المشرق للروم ، مرسوماً بطريركاً شكل بموجبه "لجنة الوظيفة العامة " وتتألف من والمهندس والقاضي والعميد .وحدد مهامها بالتواصل مع المسؤولين المعنيين لملاحقة وضع الوظائف التي تعود الى أبناء الطائفة بحسب العرف والقانون في وبالتعاون مع صاحب الغبطة.وطلب من جميع المرجعيات "التجاوب مع مساعي هذه اللجنة لما فيه مصلحة وحفاظا على التوازنات الطائفية المعمول بها".