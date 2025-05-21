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لبنان

إستهداف سيارة في بلدة ياطر

Lebanon 24
21-05-2025 | 05:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة في بلدة ياطر.
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وعلى الفور، توجّهت سيارات الاسعاف الى المكان المُستهدف، وأشارت المعلومات إلى استشهاد شخصٍ.
 
 
 
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