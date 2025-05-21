إستهداف سيارة في بلدة ياطر

أفادت مندوبة " " أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة في بلدة ياطر.

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وعلى الفور، توجّهت سيارات الاسعاف الى المكان المُستهدف، وأشارت المعلومات إلى استشهاد شخصٍ.