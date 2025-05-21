مؤتمر "الزراعة نبض الحياة" انطلق في بيروت.. ودعوة لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة القطاع

Advertisement

افتُتح قبل ظهر اليوم في واجهة البحرية مؤتمر "الزراعة نبض الحياة"، برعاية وحضور رئيس الجمهورية ، وبمشاركة عدد من الوزراء والنواب اللبنانيين والعرب، إلى جانب شخصيات وفاعليات من القطاعين الزراعي والإنمائي.وصل إلى مقر المؤتمر عند الساعة العاشرة صباحًا، حيث استقبله هاني، ورئيس والبيئي عربيد. ودخل الرئيس بعدها إلى قاعة المؤتمر التي جمعت شخصيات بارزة من والدول العربية، من بينهم وزراء الزراعة خالد الحنيفات، أمجد بدر، رزق سليمة، ووزيرا المالية والثقافة غسان سلامة. كما حضر لوزارة الزراعة لويس ، ورئيس لجنة الزراعة والسياحة النائب ، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية مثل للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي.وفي اللقاء، أشار عربيد إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في لبنان والعالم، مشددًا على أهمية الاستثمار فيه لضمان استدامته واستقراره، ودور والاجتماعي في دعم هذا القطاع الحيوي.، ألقى وزير الزراعة كلمة تناول فيها جهود الوزارة في دعم المزارعين، والعمل المستمر على حماية القطاع وتطويره بالتعاون مع عدد من الدول والمنظمات الشريكة.وتخلل المؤتمر عرض أفلام قصيرة مستوحاة من عنوان المؤتمر "الزراعة نبض الأرض"، تبعها عدد من الكلمات التي ركزت على ضرورة إيجاد حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها القطاع الزراعي، والحفاظ عليه كركيزة أساسية لاستمرارية الحياة.وتضمن البرنامج جلستين أساسيتين: الأولى خُصصت لعرض فرص الاستثمار والحوافز الممكنة لتطوير الزراعة في لبنان، والثانية ناقشت سبل تعزيز الزراعة المستدامة ومستقبل الأمن الغذائي في ظل الأزمات المتلاحقة.ويُختتم المؤتمر في فترة بعد الظهر، حيث يُنتظر صدور التوصيات النهائية التي من شأنها رسم خارطة طريق لمستقبل الزراعة في لبنان والمنطقة.