رئيس بلدية برجا المُنتخب ماجد ترو يتسلم مهامه رسمياً

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تسلّم المهندس رسميًا مهامه كرئيس جديد لبلدية ، خلال جلسة جرت اليوم في ، بحضور الرئيس السابق العميد وعدد من الجدد والسابقين.تناولت الجلسة ملفات بلدية متعددة، لا سيما المرتبطة بالوضع المالي والتحديات الإدارية، حيث قدّم العميد سعد عرضًا مفصلًا عن سير العمل خلال ولايته، متطرقًا إلى أوضاع الموظفين، كما سلّم المهندس ترو المستندات الرسمية الخاصة بالبلدية.وشهد اللقاء نقاشات بنّاءة حول أولويات ، وسط تأكيد مشترك على ضرورة التعاون بين وأصحاب الخبرات للنهوض بالشأن العام.يُذكر أن ترو انتُخب أمس بالإجماع رئيسًا لبلدية برجا، كما فاز الشيخ بمنصب بإجماع الأعضاء أيضًا.