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لبنان

رئيس بلدية برجا المُنتخب ماجد ترو يتسلم مهامه رسمياً

Lebanon 24
21-05-2025 | 06:07
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تسلّم المهندس ماجد ترو رسميًا مهامه كرئيس جديد لبلدية برجا، خلال جلسة جرت اليوم في مبنى البلدية، بحضور الرئيس السابق العميد حسن سعد وعدد من أعضاء المجلس البلدي الجدد والسابقين.
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تناولت الجلسة ملفات بلدية متعددة، لا سيما المرتبطة بالوضع المالي والتحديات الإدارية، حيث قدّم العميد سعد عرضًا مفصلًا عن سير العمل خلال ولايته، متطرقًا إلى أوضاع الموظفين، كما سلّم المهندس ترو المستندات الرسمية الخاصة بالبلدية.

وشهد اللقاء نقاشات بنّاءة حول أولويات العمل البلدي، وسط تأكيد مشترك على ضرورة التعاون بين المجلس الجديد وأصحاب الخبرات للنهوض بالشأن العام.

يُذكر أن ترو انتُخب أمس بالإجماع رئيسًا لبلدية برجا، كما فاز الشيخ أحمد الطحش بمنصب نائب الرئيس بإجماع الأعضاء أيضًا.
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