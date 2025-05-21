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لبنان

هذه هويّة المُستهدف في "غارة ياطر"

Lebanon 24
21-05-2025 | 06:25
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قال رئيس بلدية ياطر خليل كوراني إنّ، مسيّرة إسرائيليّة شنت غارةً ادت إلى استشهاد علي حسن عبد اللطيف سويدان، بينما كان يقوم برفع الردم بجرافته "البوكلين" من منزله الذي تضرّر جراء الحرب الأخيرة.
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