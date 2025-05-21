هذه هويّة المُستهدف في "غارة ياطر"

قال رئيس بلدية ياطر إنّ، مسيّرة إسرائيليّة شنت غارةً ادت إلى استشهاد ، بينما كان يقوم برفع الردم بجرافته "البوكلين" من منزله الذي تضرّر جراء الحرب الأخيرة.

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