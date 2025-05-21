وزارة الزراعة تطلق ورشة وطنية لحماية الثروة السمكية وتنظيم الصيد البحري

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أعلنت عن انطلاق ورشة تنظيمية شاملة تهدف إلى حماية السمكية وتنظيم قطاع الصيد البحري في مختلف المناطق ، في إطار خطة متكاملة تسعى إلى دعم الصيادين، وصون البيئة البحرية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.وأكدت الوزارة في بيان، أنّ هذا القطاع يُشكّل أولوية ضمن سياساتها، مشددة على أنّ الورشة تأتي كخطوة أساسية لتنظيم قطاع الصيد بما يخدم المصلحة العامة، ويعزّز الإنتاج البحري ويحفظ حقوق الصيادين ومصادر رزقهم.ووجّهت الوزارة تحية تقدير إلى جميع الأفراد والمؤسسات المتعاونة في هذه ، مشيرة إلى أن أبوابها ستظل مفتوحة أمام كل الشركاء والمعنيين لتقديم الاقتراحات والمشاركة في النقاشات البنّاءة الهادفة إلى تطوير هذا القطاع الحيوي.وتندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للوزارة في تعزيز الأمن الغذائي، وحماية الموارد البحرية، وتحقيق تنمية مستدامة على طول .