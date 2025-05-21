بالأرقام.. مؤشرات التضخم ترتفع مجددًا في معظم المحافظات اللبنانية

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سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في خلال شهر نيسان 2025 ارتفاعاً بنسبة 0.67% مقارنة بشهر آذار من العام نفسه، في حين بلغ المعدل السنوي للتضخم 12.99% مقارنة بشهر نيسان 2024.أما على صعيد المحافظات، فقد توزعت نسب التغير الشهري في مؤشر الأسعار على النحو الآتي:: ارتفاع بنسبة 0.97%: ارتفاع بنسبة 0.47%: ارتفاع بنسبة 1.10%: انخفاض بنسبة 0.27%الجنوب: ارتفاع بنسبة 1.37%: ارتفاع بنسبة 0.75%تجدر الإشارة إلى أن تصدر شهرياً الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك على المستويين الوطني والمناطقي، وتنشره عبر مختلف ، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة: www.cas.gov.lb.ويصدر هذا المؤشر عادة في أول يوم عمل يلي العشرين من كل شهر، ويشكّل أداة رئيسية لرصد حركة الأسعار والتضخم في البلاد.