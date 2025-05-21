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لبنان

بالأرقام.. مؤشرات التضخم ترتفع مجددًا في معظم المحافظات اللبنانية

Lebanon 24
21-05-2025 | 06:47
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سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان خلال شهر نيسان 2025 ارتفاعاً بنسبة 0.67% مقارنة بشهر آذار من العام نفسه، في حين بلغ المعدل السنوي للتضخم 12.99% مقارنة بشهر نيسان 2024.
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أما على صعيد المحافظات، فقد توزعت نسب التغير الشهري في مؤشر الأسعار على النحو الآتي:

بيروت: ارتفاع بنسبة 0.97%

جبل لبنان: ارتفاع بنسبة 0.47%

الشمال: ارتفاع بنسبة 1.10%

البقاع: انخفاض بنسبة 0.27%

الجنوب: ارتفاع بنسبة 1.37%

النبطية: ارتفاع بنسبة 0.75%

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الإحصاء المركزي تصدر شهرياً الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك على المستويين الوطني والمناطقي، وتنشره عبر مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة: www.cas.gov.lb.

ويصدر هذا المؤشر عادة في أول يوم عمل يلي العشرين من كل شهر، ويشكّل أداة رئيسية لرصد حركة الأسعار والتضخم في البلاد.
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