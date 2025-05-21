Advertisement

لبنان

بالفيديو... هكذا اغتالت إسرائيل حسين نزيه برجي في صور

Lebanon 24
21-05-2025 | 06:57
A-
A+
Doc-P-1363776-638834329801247529.jpg
Doc-P-1363776-638834329801247529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، فيديو للحظة إستهداف حسين نزيه برجي في صور.
 
 
وزعم أدرعي أنّ "حسين نزيه برجي كان يتمتع بخبرة مركزية في مجال انتاج الوسائل القتالية في لبنان، وعمل تحت مديرية البحث والتطوير والإنتاج في "حزب الله". 
 
وادعى قائلاً: "تتولى المديرية مسؤولية تطوير وإنتاج  وصيانة الوسائل القتالية وتوسيع قدرات التموين في الحزب. منذ انشائها أدارت المديرية مشاريع عديدة لانتاج الوسائل القتالية بما فيها انتاج الصواريخ الدقيقة". 
وزعم أدرعي أنّ "حسين نزيه برجي عمل مهندسًا ولديه خبرة طويلة في "الحزب"، وتولى مسؤولية انشاء بنى تحتية لانتاج صواريخ أرض - أرض دقيقة حيث هدفت عملية استهدافه إلى ضرب جهود اعمار "حزب الله" بعد حملة سهام الشمال". 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قمنا باغتيال القيادي في حزب الله حسين نزيه في غارة على صور
lebanon 24
21/05/2025 19:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... هكذا اغتالت إسرائيل عامر عبد العال اليوم في جنوب لبنان
lebanon 24
21/05/2025 19:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
حنكش من رومية: نأمل أن تؤسس الانتخابات البلدية لاستحقاق نيابي نزيه
lebanon 24
21/05/2025 19:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يدين اغتيال الشيخ حسين عطوي: العدو واحد والمقاومة مشروع مشترك
lebanon 24
21/05/2025 19:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2025-05-21
12:19 | 2025-05-21
12:16 | 2025-05-21
12:14 | 2025-05-21
12:10 | 2025-05-21
12:01 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24