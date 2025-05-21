بالفيديو... هكذا اغتالت إسرائيل حسين نزيه برجي في صور

نشر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، فيديو للحظة إستهداف حسين نزيه برجي في صور.

وزعم أدرعي أنّ "حسين نزيه برجي كان يتمتع بخبرة مركزية في مجال انتاج الوسائل القتالية في ، وعمل تحت والإنتاج في " ".

وادعى قائلاً: "تتولى المديرية مسؤولية تطوير وإنتاج وصيانة الوسائل القتالية وتوسيع قدرات التموين في الحزب. منذ انشائها أدارت المديرية مشاريع عديدة لانتاج الوسائل القتالية بما فيها انتاج الصواريخ الدقيقة".

وزعم أدرعي أنّ "حسين نزيه برجي عمل مهندسًا ولديه خبرة طويلة في "الحزب"، وتولى مسؤولية انشاء بنى تحتية لانتاج صواريخ أرض - أرض دقيقة حيث هدفت عملية استهدافه إلى ضرب جهود اعمار "حزب الله" بعد حملة ".