الريجي تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة في هذه المناطق

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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك " "، عمليات ضبط المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة بواسطة جهازها لمكافحة التهريب.وأثمرت عمليات دهم نفذها الجهاز في مناطق والعبدة والبداوي وطرابلس عن ضبط كميات من التبغ الخام المهرّب والسجائر والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك والسجائر الإلكترونية.وسُطِّرَت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختص.