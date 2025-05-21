إليكم عطلة الصحافة في عيد المقاومة والتحرير

صدر عن نقابة ، البيان الآتي :" يصادف يوم الاحد الواقع فيه 25 أيار 2025 عيد " والتحرير"، تعطل الصحف في هذا اليوم، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في .

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