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لبنان

إليكم عطلة الصحافة في عيد المقاومة والتحرير

Lebanon 24
21-05-2025 | 07:22
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صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية، البيان الآتي :" يصادف يوم الاحد الواقع فيه 25 أيار 2025 عيد "المقاومة والتحرير"، تعطل الصحف في هذا اليوم، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان.
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