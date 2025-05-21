بري تابع مع وزير الداخلية التحضيرات لانجاز الانتخابات البلدية جنوبًا

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، والبلديات ، حيث تم البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لا سيما الأمنية منها والتحضيرات لانجاز المرحلة الاخيرة من إستحقاق والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية السبت المقبل.

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