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لبنان

بري تابع مع وزير الداخلية التحضيرات لانجاز الانتخابات البلدية جنوبًا

Lebanon 24
21-05-2025 | 07:21
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، حيث تم البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لا سيما الأمنية منها والتحضيرات لانجاز المرحلة الاخيرة من إستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية السبت المقبل.
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