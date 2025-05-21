حيدر بحث وسفير باكستان في العلاقات الثنائية والتقى اللجنة الفنية في الضمان

Advertisement

اجتمع ، اليوم باللجنة الفنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث اطّلع على سير عملها وجهودها الهادفة إلى تعزيز أداء الصندوق وتسهيل معاملات المضمونين.وفي إطار اللقاءات الدبلوماسية، استقبل الوزير حيدر سفير باكستان لدى ، ، في زيارة بروتوكولية جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.كما التقى وزير العمل ممثلين عن في لبنان، واطّلع منهم على أبرز التحديات التي تواجههم، واستمع إلى مطالبهم الرامية إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاعات التي يشملها الاتحاد.