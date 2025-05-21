Advertisement

لبنان

حيدر بحث وسفير باكستان في العلاقات الثنائية والتقى اللجنة الفنية في الضمان

Lebanon 24
21-05-2025 | 07:24
A-
A+
Doc-P-1363793-638834349640216252.png
Doc-P-1363793-638834349640216252.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجتمع وزير العمل محمد حيدر، اليوم باللجنة الفنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث اطّلع على سير عملها وجهودها الهادفة إلى تعزيز أداء الصندوق وتسهيل معاملات المضمونين.
Advertisement

وفي إطار اللقاءات الدبلوماسية، استقبل الوزير حيدر سفير باكستان لدى لبنان، سلمان أطهر، في زيارة بروتوكولية جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما التقى وزير العمل ممثلين عن اتحاد النقابات المستقلة في لبنان، واطّلع منهم على أبرز التحديات التي تواجههم، واستمع إلى مطالبهم الرامية إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاعات التي يشملها الاتحاد.
مواضيع ذات صلة
سلامة بحث والسفير الجزائري في العلاقات الثنائية
lebanon 24
21/05/2025 19:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24
العلاقات الثنائية بين وزير العمل وسفير هنغاريا
lebanon 24
21/05/2025 19:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي بحث مع سلام العلاقات الثنائية
lebanon 24
21/05/2025 19:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فؤاد دندن، العلاقات الثنائية بين البلدين، والتحضيرات الجارية لزيارة رئيس الجمهورية إلى أبوظبي
lebanon 24
21/05/2025 19:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2025-05-21
12:19 | 2025-05-21
12:16 | 2025-05-21
12:14 | 2025-05-21
12:10 | 2025-05-21
12:01 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24