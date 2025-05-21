تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد الأسد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ العامّـة البـلاغ التّالـي:"بتاريخ 19-05-2025 على المسلك لأوتوستراد باتجاه الجنوب، عُثِرَ على رجلٍ مجهول الهويّة تعرّض لحادث صدم، وتمّ نقله إلى الأعظم، ولا يزال على قيد الحياة في العناية الفائقة في حالة اللاوعي.أوصافه: رجل في العقد الثالث من العمر، أسمر البشرة، شعره أسود خفيف، معتدل البنية، يوجد وشم كلمة “sony” على صدره من الجهة اليسرى، ووشم وجه طائر النسر على ساعد يده اليمنى.لذلك، وبناءً على إشارة المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي مِمّن يعرف عنه شيئًا، الحضور إلى مفرزة سير الضاحية في وحدة أو الاتّصال على الرقم: 451062-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".