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لبنان

تصويت المغتربين والعمل البلدي على طاولة باسيل

Lebanon 24
21-05-2025 | 10:45
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استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مكتبه وفدًا من لجنة الإغتراب في نقابة المحامين في بيروت برئاسة المحامي سامر بعلبكي، بحضور منسق هيئة المحامين في التيار المحامي جيلبار سلامة، ومديرة مكتب رئيس التيار السيدة باسكال دحروج. وتم خلال اللقاء بحث مجموعة من الاقتراحات المتعلّقة بتصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، مع عرض مفصّل لموقف "التيار الوطني الحر" من هذا الملف.
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كما التقى باسيل في مكتبه كلًّا من رئيس بلدية المنصف خالد صدقة، يرافقه منسق العلاقات الخارجية في "التيار" طارق صادق، ورئيس بلدية القبيات ميشال عبدو، برفقة النائب جيمي جبور ومنسق "التيار" في القبيات جورج كرم. وجرى خلال اللقاء مناقشة شؤون العمل البلدي، والتشديد على أهمية دعم المشاريع الإنمائية في المناطق، نظراً لانعكاسها المباشر والإيجابي على حياة المواطنين في القرى والبلدات اللبنانية.
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