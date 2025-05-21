تصويت المغتربين والعمل البلدي على طاولة باسيل

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استقبل رئيس " " في مكتبه وفدًا من لجنة الإغتراب في برئاسة المحامي سامر ، بحضور منسق هيئة المحامين في المحامي جيلبار سلامة، ومديرة مكتب رئيس التيار السيدة باسكال دحروج. وتم خلال اللقاء بحث مجموعة من الاقتراحات المتعلّقة بتصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، مع عرض مفصّل لموقف " الحر" من هذا الملف.كما التقى في مكتبه كلًّا من رئيس بلدية المنصف ، يرافقه منسق العلاقات الخارجية في "التيار" ، ورئيس بلدية ميشال عبدو، برفقة النائب ومنسق "التيار" في القبيات . وجرى خلال اللقاء مناقشة شؤون ، والتشديد على أهمية دعم المشاريع الإنمائية في المناطق، نظراً لانعكاسها المباشر والإيجابي على حياة المواطنين في القرى والبلدات .