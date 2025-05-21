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لبنان

ما جديد جريمة لقمان سليم؟

Lebanon 24
21-05-2025 | 08:33
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استأنفت قاضية التحقيق في بيروت رولا صفير التحقيق في جريمة اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، بعد قرار محكمة التمييز الجزائية بنقل الملف من عهدة قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي، وحددت ١٢ حزيران المقبل موعدا لعقد جلسة في القضية، وطلبت من وكلاء الادعاء تسليمها المستندات التي لديهم، على ان تبدأ الاستماع إلى شهود وتصدر استنابات في هذا الملف. (الوكالة الوطنية)
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