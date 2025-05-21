ما جديد جريمة لقمان سليم؟

استأنفت قاضية التحقيق في التحقيق في جريمة اغتيال الناشط السياسي ، بعد قرار الجزائية بنقل الملف من عهدة الأول ، وحددت ١٢ حزيران المقبل موعدا لعقد جلسة في القضية، وطلبت من وكلاء الادعاء تسليمها المستندات التي لديهم، على ان تبدأ الاستماع إلى شهود وتصدر استنابات في هذا الملف. (الوكالة الوطنية)

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