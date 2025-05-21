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لبنان

دولارات "مهترئة" من هذه الفئات!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2025 | 09:00
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يشكو العديد من المواطنين والتجار على حدٍّ سواء، من تداول دولارات قديمة و"مهترئة"، من فئات صغيرة.

ويقول مصدر إقتصاديّ في هذا السياق، إنّ هناك حاجة كبيرة للدولارات من فئة الدولار الواحد والـ5 والـ10 والـ20.
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وأوضح المصدر عينه أنّ الفئات الصغيرة من الدولار قديمة، ولا تدخل دولارات جديدة منها إلى البلاد، لأنّ المغتربين أو السياح يجلبون معهم الـ100 الدولار من الخارج، وهذه الفئة هي التي تتجدّد فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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