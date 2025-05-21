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لبنان

تواصل عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية في قضاء الكورة

Lebanon 24
21-05-2025 | 09:05
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تتواصل عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية في قضاء الكورة بإشراف قائمقام الكوره كاترين الكفوري في سرايا اميون.
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ففي بلدية المجدل انتخب بطرس قيصر الزغبي رئيسا ونهرا اميل الشالوحي نائبا. 

في بلدية أميون  مالك عزيز فارس رئيسا  والدكتور كورين حنا الحلو نائبا. 

وفي بلدية أنفه فؤاد نعيم واكيم رئيسا ولارا كريم عيسى نائبا. 

 وفي بلدية اجدا عبرين ماهر محمد بهاء الدين ملحم رئيسا ورينيه يوسف سمعان  نائبا. 

 وفي بلدية كفرحزير  إبراهيم اسعد جحى رئيسا  وفوزي حفيظ  ضاهر نائبا.
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