تواصل عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية في قضاء الكورة

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تتواصل عملية انتخاب رؤساء في بإشراف قائمقام الكوره في سرايا اميون.ففي بلدية انتخب الزغبي رئيسا ونهرا اميل الشالوحي نائبا.في بلدية أميون مالك عزيز فارس رئيسا والدكتور الحلو نائبا.وفي بلدية أنفه واكيم رئيسا ولارا كريم نائبا.وفي بلدية اجدا عبرين ملحم رئيسا ورينيه يوسف سمعان نائبا.وفي بلدية كفرحزير إبراهيم اسعد جحى رئيسا وفوزي حفيظ نائبا.