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لبنان

وزير الاتصالات جال في شركة "تاتش"

Lebanon 24
21-05-2025 | 09:08
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زار وزير الاتصالات شارل الحاج المركز الرئيسي لشركة "تاتش" في وسط بيروت، للمرة الاولى منذ توليه مهامه في الوزارة، وجال في مكاتب الشركة، واجتمع بداية مع مديريها مطلعا على نتائج الأعمال المُنجزة خلال الربع الأول من العام الحالي.
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وأعطى الحاج توجيهاته بضرورة "رفع جهوزية الشركة في ضوء التوقعات بموسم صيف واعد".
كما التقى عددا من الموظفين والمسؤولين في الشركة، وأبدى تقديره لجهودهم لجهة "محافظتهم على القطاع لا سيما في أصعب الأوقات".

وشدد على "أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الاتصالات"، مؤكدا أن "من أولويات المرحلة المقبلة جعل لبنان منصة إقليمية رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، مشيرا إلى أن "لبنان يمتلك كل المقومات لتحقيق هذا الهدف، من موقع جغرافي استراتيجي، إلى كفاءات بشرية عالية، وتاريخ طويل في مجال التواصل، وثقافة منفتحة ومتنوعة".

وأكد الحاج "ضرورة تغيير النظرة التقليدية لقطاع الاتصالات من كونه مصدر جباية لخزينة الدولة إلى كونه المحرك الأساسي للاقتصاد اللبناني"، لافتا إلى أن "الاستثمار في البنية التحتية وتوفير بيئة مناسبة للشباب سيمكنهم من الإبداع في هذا المجال".

وقال: "ليس هناك موظف سيئ، بل ثمّة موظف وضع في غير موقعه الصحيح، أو لم تؤمن له الظروف الملائمة. لذلك يجب توفير البيئة المناسبة التي تتيح للموظفين أداء مهامهم على أكمل وجه، إذ إن مسؤولية رفع مستوى الأداء تقع على عاتق الجميع، في ظل رهان كل لبناني على هذا القطاع وانتظاره للأفضل".
ولفت إلى "المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق القطاع في الوقت الحالي، لزيادة واردات الدولة، وتأمين موارد لشراء أدوية السرطان والأمراض المستعصية، ولدفع رواتب القوى الأمنية والموظفين الشرفاء".
وشدد على أن "من حق اللبناني، سواء أكان مقيما أم مغتربا، أن يحظى بخدمة ممتازة". وقال: "يجب أن نعمل على رفع مستوى الشبكة من جديد، لأن معيار اللبناني كان ولا يزال من أعلى المعايير".

كما جال الحاج في الأقسام الأساسية التي يجري فيها مراقبة الشبكة على مدار الساعة، إضافة إلى مركز إدارة الأحداث الأمنية، ومركز خدمة الزبائن.

عيتاني

من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة "تاتش" مديرها العام الدكتور سالم عيتاني بوزير الاتصالات، وقال: "منذ توليك وزارة الاتصالات، أطلقت ورشة عمل متكاملة أقل ما يقال فيها إنها تتميز بالتحديات، إن من ناحية طبيعة الاستحقاقات التي أوكلتنا بها في مختلف المجالات، أو لناحية التغيير الجذري الذي أعلنت عنه منذ البداية لجهة اعتبار قطاع الاتصالات الداعم الأساسي للمواطن في حياته اليومية، وإعادة الدور الرائد للقطاع على صعيد المنطقة العربية".

وأكد أن "تاتش تعمل بكل قواها لتطبيق خطة عمل الوزير الحاج ضمن المهلة المحددة، خصوصا مع التوقعات بفصل صيف واعد".

 
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