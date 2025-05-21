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لبنان

وفد تجمع موظفي وزارة المالية سلم جابر مطالبه لدراستها

Lebanon 24
21-05-2025 | 09:17
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اعلن تجمع موظفي وزارة المالية في بيان، أن "وفدا من التجمع التقى وزير المالية ياسين جابر وسلمه كتابا، تضمن بعض المطالب لدراستها بغية المساعدة من قبله في مراعاة ما يعانيه الموظفين في ظل الاوضاع الصعبة، والنظر في الشق المرتبط خصوصا بالوضع المعيشي الصعب لدى موظفي الوزارة وسائر الادارات العامة".
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واشار الوفد الى ان "اللقاء كان جيدا وابدى معاليه تفهما وتجاوبا في تلبية مطالب الموظفين الذين طلب منهم ان يجهدوا بدورهم على العمل لزيادة الانتاجية. وقد اوضح الوفد ان تحرك التجمع الذي قام به في اليومين الماضيين لم يكن موجها ضد احد، إنما كان نابعا من واقع وصل اليه الموظف من تناقص القدرة الشرائية للرواتب وصعوبة الالتزام بدوام العام 2019 في ظل فقدان الرواتب قيمتها السابقة"، واوضح ان "معالي الوزير جابر كان متفهما ووعد بايجاد معالجة للصعوبات بما يضمن تأمين حسن سير العمل ورفع الانتاجية وتسهيل امور المواطنين".
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