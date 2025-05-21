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لبنان

سلوم : فلتذهب الحملة ضد مافيا الدواء المغشوش حتى النهاية

Lebanon 24
21-05-2025 | 09:50
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اعتبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلّوم انه "يدعم كل الدعم ، القوى الامنيّة ، والقضائيّة،  والجمركيّة التي تقوم بحملة لايقاف مرّوجي الدواء المهرّب والمغشوش ، والذي ينال من صحّة المريض وهو يدعوها الى الذهاب بالموضوع حتى النهاية ايّا تكن الجهة او الاشخاص المنتفعين" .
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كما دعا نقيب الصيادلة الى "الاسراع في انشاء الوكالة الوطنيّة للدواء واعادة التدقيق في كل الادوية المسجّلة في المراحل السابقة سيّما التي تدخل المناقصات ، فصحّة المريض هو الخط الاحمر الوحيد".
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