Advertisement

لبنان

"القوات" مرجعيون - حاصبيا: نترك القرار للناخبين

Lebanon 24
21-05-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1363858-638834437157280194.jpg
Doc-P-1363858-638834437157280194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن منطقة مرجعيون - حاصبيا في "القوّات اللبنانيّة"، بيان، لفت الى انه "أمام الاستحقاق البلدي والاختياري المرتقب في بلدة راشيا الفخّار، وحرصا منا على توضيح موقف "القوات اللبنانية" من هذا الاستحقاق"، مؤكدا "إن "القوات اللبنانية" لا تدعم أيا من اللائحتين المتنافستين، وتلتزم الحياد التام، تاركة حرية القرار للناخبين الأعزاء، كل وفق قناعاته وقراءته لما فيه مصلحة راشيا الفخار وأهلها".
Advertisement

ودعا البيان الجميع إلى "خوض هذا الاستحقاق بروح ديموقراطية، واحترام متبادل، حفاظا على وحدة البلدة وتماسك نسيجها الاجتماعي".

ورأى "إن راشيا الفخار تستحق الأفضل، ونحن على ثقة بأن أبناءها سيحسنون الخيار، ويضعون نصب أعينهم الإنماء والتعاون والوفاق".
مواضيع ذات صلة
البنتاغون يترك لإيران قرار تفسير "الرسالة"
lebanon 24
21/05/2025 19:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
للناخبين.. أمرٌ "يضرّ" المرشحين يجب تفاديه
lebanon 24
21/05/2025 19:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق لمسيّرات إسرائيلية فوق بلدات مرجعيون على علو منخفض
lebanon 24
21/05/2025 19:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"قدماء القوى المسلحة اللبنانية": لتكثيف الجهود العربية لتطبيق القرار 1701 وإعادة إعمار لبنان
lebanon 24
21/05/2025 19:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2025-05-21
12:19 | 2025-05-21
12:16 | 2025-05-21
12:14 | 2025-05-21
12:10 | 2025-05-21
12:01 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24