"القوات" مرجعيون - حاصبيا: نترك القرار للناخبين

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صدر عن - في "القوّات اللبنانيّة"، بيان، لفت الى انه "أمام الاستحقاق البلدي والاختياري المرتقب في بلدة الفخّار، وحرصا منا على توضيح موقف " " من هذا الاستحقاق"، مؤكدا "إن "القوات " لا تدعم أيا من اللائحتين المتنافستين، وتلتزم الحياد التام، تاركة حرية القرار للناخبين الأعزاء، كل وفق قناعاته وقراءته لما فيه مصلحة راشيا الفخار وأهلها".ودعا البيان الجميع إلى "خوض هذا الاستحقاق بروح ديموقراطية، واحترام متبادل، حفاظا على وحدة البلدة وتماسك نسيجها الاجتماعي".ورأى "إن راشيا الفخار تستحق الأفضل، ونحن على ثقة بأن أبناءها سيحسنون الخيار، ويضعون نصب أعينهم الإنماء والتعاون والوفاق".