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لبنان

انتخاب باسم سرحال رئيسا لبلدية دلهون

Lebanon 24
21-05-2025 | 10:34
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تم اليوم في مكتب قائمقام الشوف، وبحضور السيدة مارلين قهوجي في بيت الدين، انتخاب الصيدلي باسم محي الدين سرحال رئيسًا لبلدية دلهون لمدة ثلاث سنوات، وذلك استنادًا إلى اتفاق مداورة في رئاسة البلدية بينه وبين الرئيس السابق المهندس علي أبو علي، الذي سيتولى رئاسة البلدية في السنوات الثلاث التالية.
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كما تم انتخاب ربيع منصور نائبًا للرئيس خلال الفترة الأولى من ولاية المجلس البلدي، على أن يتسلّم المهندس عبد الحفيظ إسماعيل منصب نائب الرئيس للسنوات الثلاث المتبقية.
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