انتخاب باسم سرحال رئيسا لبلدية دلهون

Advertisement

تم اليوم في مكتب قائمقام ، وبحضور في ، انتخاب الصيدلي باسم سرحال رئيسًا لبلدية لمدة ثلاث سنوات، وذلك استنادًا إلى اتفاق مداورة في بينه وبين الرئيس السابق المهندس علي، الذي سيتولى رئاسة البلدية في السنوات الثلاث التالية.كما تم انتخاب ربيع منصور نائبًا للرئيس خلال الفترة الأولى من ولاية ، على أن يتسلّم المهندس للسنوات الثلاث المتبقية.