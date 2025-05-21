فوز لائحة "التنمية والوفاء" في بلدية الغسانية بالتزكية

فازت لائحة "التنمية والوفاء" في بلدية الغسانية - قضاء صيدا بالتزكية، وذلك بعدما اعلنت آخر مرشحة انسحابها في بيان قالت فيه: "ايمانا مني بحس المسؤولية وادراكا عميقا لمصلحة البلدة والعائلة وتأكيدا ان ترشحي لم يكن كيديا، بل جاء في سياق ممارسة والتسابق على خدمة اهل البلدة، وبهدف ايصال صوت المرأة وتعزيز حقها في التمثيل العادل، اسحب ترشيحي بعد وعد من المرشحين الباقين بخطة تنموية تليق بالبلدة وتستجيب لاحتياجات اهلها وتطلعاتهم".

Advertisement