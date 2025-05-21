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لبنان

نائبة وزير الخارجية الدنماركية وصلت إلى لبنان

Lebanon 24
21-05-2025 | 11:00
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 وصلت نائبة وزير الخارجية وزيرة التنمية العالمية الدنماركية آسموند جروفر أوكراست، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، في زيارة الى لبنان.   
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