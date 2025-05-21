عملية أمنية في الليلكي.. هذا ما كان يفعله سوري هناك

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة - والتوجيه والعلاقات العامّةفي بيان أنّه "استكمالًا للجهود التي تبذلها في مكافحة ترويج المخدرات، تمكّنت مديرية الإستعلام والعمليات الخاصة، وبعد رصد دقيق، من توقيف السوري (ر. ش.) بالجرم المشهود أثناء ترويجه المخدرات في محلة الليلكي، وضبطت بحوزته مبالغ مالية وكمية من الكوكايين الباز، الماريجوانا، وحشيشة الكيف موضبة في اكياس صغيرة".

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