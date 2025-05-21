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لبنان

عملية أمنية في الليلكي.. هذا ما كان يفعله سوري هناك

Lebanon 24
21-05-2025 | 11:05
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أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّةفي بيان أنّه "استكمالًا للجهود التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة ترويج المخدرات، تمكّنت مديرية الإستعلام والعمليات الخاصة، وبعد رصد دقيق، من توقيف السوري (ر. ش.) بالجرم المشهود أثناء ترويجه المخدرات في محلة الليلكي، وضبطت بحوزته مبالغ مالية وكمية من الكوكايين الباز، الماريجوانا، وحشيشة الكيف موضبة في اكياس صغيرة".
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أضاف البيان:" وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص".
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