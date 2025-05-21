بالأسماء... انتخاب 5 رؤساء بلديات ونوابهم في جبيل

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وجاءت نتائج الانتخاب كالاتي:رئيسا لبلدية جبيل والمهندس زاهر ابي غصن .الدكتور سامي ابي سليمان رئيسا لبلدية حصرايل وايهاب الحلو نائبا للرئيس.جهاد رئيسا لبدية جاج ويوسف اسعد نائبا للرئيس.رئيسا لبلدية وشوقي نائبا للرئيس.رئيسا لبلدية وربى جميل نائبا للرئيس.وتستكمل غدا والأسبوع المقبل، عملية الانتخاب لباقي البلديات.