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لبنان

في سرايا عاليه.. انتخاب رئيسة بلدية رشميا ونائبها

Lebanon 24
21-05-2025 | 11:14
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عقد المجلس البلدي المنتخب في رشميا، بدعوة من قائمقام منطقة عاليه بدر زيدان، اجتماعه الأول في سرايا عاليه لانتخاب رئيس المجلس البلدي ونائبه.
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وفي مستهل الجلسة، أعلن المرشح للرئاسة أنطوان أبو فياض عزوفه عن "الترشح لأسباب طارئة تتعلق بعمله الخاص طرأت خلال اليومين الأخيرين".

وبناء على ذلك، انتخبت داليا فرح بو خير رئيسة للمجلس البلدي وسليم أبي ضاهر نائبا لها.
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