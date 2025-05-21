في سرايا عاليه.. انتخاب رئيسة بلدية رشميا ونائبها

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وفي مستهل الجلسة، أعلن المرشح للرئاسة عزوفه عن "الترشح لأسباب طارئة تتعلق بعمله الخاص طرأت خلال اليومين الأخيرين".وبناء على ذلك، انتخبت داليا فرح بو خير رئيسة للمجلس البلدي وسليم أبي نائبا لها.