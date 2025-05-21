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لبنان

إشتباكات في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟

Lebanon 24
21-05-2025 | 11:19
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أفادت المعلومات، اليوم الأربعاء، عن وقوع اشتباك مُسلح بين عائلتي "ز" و "ح" في منطقة الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 
وذكرت المصادر أنَّ الإشتباك تخلله استخدام لأسلحة رشاشة، ما أدى إلى حصول إطلاق نار كثيف سُمع في مُختلف أنحاء الضاحية.
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وعلى الأثر، دخلت فرقة من القوة الضاربة في الجيش ترافقها قوة من المخابرات إلى مناطق التوتر حيث جرى تنفيذ عمليات دهم بحثاً عن المُتورطين بالإشكال.
 
 
 
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