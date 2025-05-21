في اليرزة... سلسلة لقاءات عقدها وزير الدفاع

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كما استقبل "التوحيد العربي" الوزير السابق ، وتم البحث في والتطورات الراهنة على الساحة ، لا سيما ما يتعلق بالأوضاع الأمنية والاقتصادية وتأثيرها على عمل المؤسسات الرسمية.