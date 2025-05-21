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لبنان

في اليرزة... سلسلة لقاءات عقدها وزير الدفاع

Lebanon 24
21-05-2025 | 12:01
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استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، قنصل أوغندا في بيروت محمد حسين، وتم التداول في مواضيع ذات اهتمام ثنائي، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
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كما استقبل رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، وتم البحث في الشؤون العامة والتطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، لا سيما ما يتعلق بالأوضاع الأمنية والاقتصادية وتأثيرها على عمل المؤسسات الرسمية.


والتقى منسى، الأب إيلي ماضي في زيارة تهنئة بمناسبة تسلمه مهامه في وزارة الدفاع الوطني. وخلال اللقاء، تم التطرق إلى دور المؤسسة العسكرية في حماية الاستقرار وتعزيز صمود اللبنانيين، في ظل التحديات الحالية.











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