هل طلب لبنان من عباس "سحب السلاح الفلسطيني"؟ مسؤول يكشف

قال أمين سر ، اليوم الأربعاء، إنَّ لم تطلب من المنظمة رسمياً بعد سحب السلاح الفلسطيني من المُخيمات .

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ويأتي كلام الأحمد إثر زيارة قام بها الرئيس الفلسطيني إلى ، اليوم، حيث التقى رئيس الجمهورية .

وأكد الرئيسان اللبناني والفلسطيني، الأربعاء، التزامهما "بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة"، وضرورة ضمان عدم تحول المخيمات في لبنان إلى "ملاذات آمنة" للمتطرفين.

وفي بيان مشترك عقب مباحثات أجراها عون ونظيره الفلسطيني عباس في ، أكد الجانبان "أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه"، وأعلنا "إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة".

كذلك، شدد الجانبان اللبناني والفلسطيني على "تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها".

الجانب الفلسطيني أكد أيضاً "التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية".