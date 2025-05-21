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لبنان

هل طلب لبنان من عباس "سحب السلاح الفلسطيني"؟ مسؤول يكشف

Lebanon 24
21-05-2025 | 12:14
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قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، اليوم الأربعاء، إنَّ الدولة اللبنانية لم تطلب من المنظمة رسمياً بعد سحب السلاح الفلسطيني من المُخيمات اللبنانية.
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ويأتي كلام الأحمد إثر زيارة قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان، اليوم، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون.
 
وأكد الرئيسان اللبناني والفلسطيني، الأربعاء، التزامهما "بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة"، وضرورة ضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى "ملاذات آمنة" للمتطرفين. 
 
وفي بيان مشترك عقب مباحثات أجراها عون ونظيره الفلسطيني عباس في بيروت، أكد الجانبان "أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه"، وأعلنا "إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة".
 
كذلك، شدد الجانبان اللبناني والفلسطيني على "تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها".
 
الجانب الفلسطيني أكد أيضاً "التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية".
 
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