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لبنان

مأساة في زحلة.. جثة داخل سيارة!

Lebanon 24
21-05-2025 | 12:24
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عُثر، مساء اليوم الأربعاء، على جثة شاب داخل سيارة رباعية الدفع على أوتوستراد زحلة، تبين أنها مُصابة بطلق ناري في الرأس.
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وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وعناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بالحادث.
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