مأساة في زحلة.. جثة داخل سيارة!

عُثر، مساء اليوم الأربعاء، على جثة شاب داخل سيارة رباعية الدفع على أوتوستراد ، تبين أنها مُصابة بطلق ناري في الرأس.

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وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وعناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بالحادث.