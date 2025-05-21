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لبنان

أمام وزارة لبنانية... الأمن يوقف هؤلاء

Lebanon 24
21-05-2025 | 12:26
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ضبطت دورية من أمن الدولة، شخصين يبيعان طوابع أميرية أمام وزارة التربية وكلية الإعلام - الأونيسكو بأسعار تفوق قيمتها الرسمية، انطلاقًا من الحرص على مكافحة المخالفات.
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وأُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة النيابة العامة المالية. 
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