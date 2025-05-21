بعد فوزه بالتزكية... هكذا علّق رئيس بلدية الغسانية

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اشار رئيس بلدية الغسانية في بيان، اليوم، الى انه "مع قدوم الإستحقاق البلدي في هذه الظروف الحساسة والدقيقة، التي يمر بها بلدنا ولا سيما في الجنوب على قلوبنا، وتحسسا منّا لأهمية هذا الإستحقاق لما يعنيه من وجودٍ لسلطة محلية تواكب شؤون البلدة وتتابع قضاياها وتساهم في خدمة الناس ورعاية مصالحهم، عملنا منذ البدء وفق تطلعات المجتمع الأهلي في بلدتنا ، وتواصلنا مع الجميع لا سيما المرشحين لعضوية ، هادفين الوصول إلى مجلس بلدي يعمل على خدمة أهلنا إنماءً وإدارةً لشؤونهم العامة، آملين الوصول إلى ذلك بالإجماع والتزكية، ولله الحمد هذا ما حصل بجهود الأخوة الذين بادروا للإنسحاب مفسحين المجال أمام زملائهم الباقين للفوز بالتزكية في هذا الإستحقاق الهام".اضاف: "هي مناسبةٌ نشكر فيها أهالي بلدتنا الكرام وكل من ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة المشرفة وخصوصاً الأخوة الذين ضحوا وانسحبوا وخطوتهم تلك هي موضعُ تقديرٍ عالٍ منّا جميعاً. كذلك نناشد الفائزين بالتزكية بالعمل الدائم على تعزيز العلاقات الإجتماعية السليمة والترفع عن كل الصغائر، والتوافق الدائم على كل عمل إنمائي تعوزه بلدتنا الغسانية، وأن يكون المسار في بلدتنا قدوةً تُحتذى".