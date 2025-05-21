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لبنان

بعد غارة عيترون.. بيانٌ من وزارة الصحة

Lebanon 24
21-05-2025 | 12:53
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأربعاء، استشهاد شخص إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عيترون - جنوب لبنان.
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وكانت الغارة طالت دراجة نارية، ما أسفر عن احتراقها بالكامل.
 
 
 
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