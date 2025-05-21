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لبنان

بيان لوزيرة الشؤون الاجتماعية... هذه تفاصيله

Lebanon 24
21-05-2025 | 13:23
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 اعلن المكتب الاعلامي لوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد انها "باشرت وفريق العمل في الوزارة، بتنفيذ زيارات تفقدية نهارية ومسائية إلى المؤسسات الشريكة، في إطار الحرص على ضمان جودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين من وزارة الشؤون الاجتماعية من أطفال، مسنين، أحداث، أشخاص ذوي إعاقة، ونساء، وذلك بهدف التحقق من أوضاع المستفيدين والتأكد من احترام معايير الرعاية والحماية".
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واكدت  الوزارة "استعدادها التام لتلقي أي شكوى أو مراجعة تتعلق بحماية المستفيدين وكرامتهم".
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