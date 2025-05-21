نواب و وزراء من دون مرافقين!

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علم " " أنّ عددًا من النواب والوزراء الحاليين وجدوا أنفسهم مضطرين للتنقّل من دون مرافقيهم الأمنيين أو سائقيهم الرسميين خلال الجولات البلدية الثلاث التي شهدها ، وذلك بسبب استدعاء هؤلاء العناصر من قبل الجهات الأمنية المختصة للمشاركة في مهام تأمين مراكز الاقتراع وضمان سلامة العملية الانتخابية.واضطر عدد من السياسيين إلى الاستعانة بسائقين خاصين لا يتبعون للدولة، فيما غابت مظاهر المرافقة الأمنية المعتادة خلال تنقلاتهم.