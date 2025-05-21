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لبنان

نواب و وزراء من دون مرافقين!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-05-2025 | 13:30
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علم "لبنان24" أنّ عددًا من النواب والوزراء الحاليين وجدوا أنفسهم مضطرين للتنقّل من دون مرافقيهم الأمنيين أو سائقيهم الرسميين خلال الجولات الانتخابية البلدية الثلاث التي شهدها لبنان، وذلك بسبب استدعاء هؤلاء العناصر من قبل الجهات الأمنية المختصة للمشاركة في مهام تأمين مراكز الاقتراع وضمان سلامة العملية الانتخابية.
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واضطر عدد من السياسيين إلى الاستعانة بسائقين خاصين لا يتبعون للدولة، فيما غابت مظاهر المرافقة الأمنية المعتادة خلال تنقلاتهم.
المصدر: خاص لبنان24
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