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لبنان

تحية من وزيرة التربية إلى هؤلاء!

Lebanon 24
21-05-2025 | 13:32
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اقامت "ثانوية رياض الصلح" الرسمية المختلطة، مهرجانا ثقافيا فنيا تربويا تحت عنوان "كزدورة بلبنان"، برعاية وحضور وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، مدير التعليم الثانوي خالد فايد والسفير الكولومبي في لبنان إدوين أوستوس الفونسو وعدد من الفنانين اللبنانيين واهالي الطلاب.
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بعد كلمة ترحيبية من مديرة الثانوية عبير حمصي قدم تلامذة الثانوية عروضا فنية فلكلورية لبنانية، ثم تحدثت الوزيرة  كرامي فوجهت "تحية إلى تلامذة الجنوب الذين تتعرض قراهم وبلداتهم لاعتداءات دائمة كان آخرها اليوم على بلدة عين بعال".

ووصفت "ثانوية رياض الصلح بالنموذجية، اذ تمتلك من المواصفات ما يؤهلها لذلك"، مشيدة ب"مهنية مديرتها وتميزها".

واكدت "العمل على تعميم هذا النموذج على كل المدارس الرسمية"، ولفتت الى ان "ما قام به التلامذة اليوم دليل على قدرة المدرسة الرسمية على النهوض والتطور".

وفي ختام الحفل كانت جولة لوزيرة التربية والحضور على المعرض التراثي الذي انجزه تلامذة الثانوية.
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