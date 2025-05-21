تحية من وزيرة التربية إلى هؤلاء!

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بعد كلمة ترحيبية من مديرة الثانوية قدم تلامذة الثانوية عروضا فنية فلكلورية لبنانية، ثم تحدثت الوزيرة كرامي فوجهت "تحية إلى تلامذة الجنوب الذين تتعرض قراهم وبلداتهم لاعتداءات دائمة كان آخرها اليوم على بلدة ".ووصفت "ثانوية بالنموذجية، اذ تمتلك من المواصفات ما يؤهلها لذلك"، مشيدة ب"مهنية مديرتها وتميزها".واكدت "العمل على تعميم هذا النموذج على كل المدارس الرسمية"، ولفتت الى ان "ما قام به التلامذة اليوم دليل على قدرة المدرسة الرسمية على النهوض والتطور".وفي ختام الحفل كانت جولة لوزيرة التربية والحضور على المعرض التراثي الذي انجزه تلامذة الثانوية.