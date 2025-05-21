خبرٌ جديد عن الـ100 دولار في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر

عادَ مواطنون مؤخراً للإبلاغ عن انتشار عملات مزورة من فئتي الـ100 دولار والـ50 دولاراً في الأسواق.

وما حصل هو أن هناك ماكينات لعد الأموال وفحصها، لم تستطع قبول الأوراق النقدية التي تبين إنها مزورة فيما من الصعب اكتشافها بسهولة.

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وقال أحد الصرافين في السُّوق لـ" " إنَّ هناك الكثير من الحالات التي تحدّثت عن وجود عملات مزوّرة، موضحاً أن قدرة إحصاء الأوراق النقدية المضبوطة غير واردة حالياً نظراً لصعوبة تحديد كميتها في السوق.

ورجّح المصدر ألا تكون الكتلة المزورة ضخمة في السوق نظراً لوجود عمليات فحص مختلفة تساهم في اكتشاف الأوراق المُزيفة.