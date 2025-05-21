Advertisement

لبنان

الحجار جال في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

Lebanon 24
21-05-2025 | 14:31
A-
A+
Doc-P-1364001-638834600501508900.png
Doc-P-1364001-638834600501508900.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته (66) وجال على الفعاليات ودور النشر المشاركة في المعرض.
Advertisement

كما وشارك في حفل توقيع كتاب شقيقه العميد المتقاعد مجدي الحجار.
مواضيع ذات صلة
أنشطة عديدة.. فعاليات اليوم الثالث لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب
lebanon 24
22/05/2025 02:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام في افتتاح معرض بيروت للكتاب: للتطبيق الكامل لاتفاق الطائف
lebanon 24
22/05/2025 02:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عامر جلول يوقع كتابه "صراع الهويات والجدل التاريخي" في معرض الكتاب
lebanon 24
22/05/2025 02:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: الجيش السوداني يسيطر على معرض الخرطوم الدولي بمنطقة بري
lebanon 24
22/05/2025 02:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:40 | 2025-05-21
16:59 | 2025-05-21
16:31 | 2025-05-21
16:30 | 2025-05-21
16:17 | 2025-05-21
16:03 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24