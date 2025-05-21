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لبنان

في منطقة لبنانية.. "معهد" يتعرض للسرقة

Lebanon 24
21-05-2025 | 14:10
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تعرّض معهد بخعون الفني في منطقة بخعون – قضاء الضنية، فجر الأربعاء، لعملية سرقة طالت معدات من المصنع التابع للمعهد، مع تسجيل بعثرة في المحتويات.
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وتم اكتشاف الحادثة عند حضور الأساتذة والطلاب إلى المعهد، حيث جرى على إبلاغ القوى الأمنية، التي حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات السرقة والجهات المتورطة.
 
 
 
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