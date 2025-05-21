في منطقة لبنانية.. "معهد" يتعرض للسرقة

تعرّض معهد بخعون الفني في منطقة بخعون – ، فجر الأربعاء، لعملية سرقة طالت معدات من المصنع التابع للمعهد، مع تسجيل بعثرة في المحتويات.

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وتم اكتشاف الحادثة عند حضور الأساتذة والطلاب إلى المعهد، حيث جرى على إبلاغ القوى الأمنية، التي حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات السرقة والجهات المتورطة.