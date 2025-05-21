منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان: مستعدون لتسليم السلاح

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أكد أمين سر ، ، أن القيادة مستعدة لتسليم السلاح الفلسطيني في ، مشددًا على أن "يعيشون تحت السيادة ، ولا يتحركون إلا بتنسيق كامل مع الدولة".وفي مقابلة مع قناة "الحدث"، كشف الأحمد أن اتفاقًا شبه نهائي كان قاب قوسين أو أدنى من التوصل إليه بشأن ملف السلاح، "لولا اندلاع العدوان الأخير".وأضاف: "لا ولا غيرها من الفصائل الفلسطينية تستطيع رفض تسليم السلاح في لبنان"، مشيرًا إلى أن حماس وحزب الله بدآ بمراجعة حساباتهما الاستراتيجية بعد الكارثة التي حلّت بغزة، والتي وصفها بالقول: "غزة أبيدت بالكامل.. وهناك مواليد خرجوا للحياة دون أدمغة بفعل القصف الإسرائيلي".وفي سياق متصل، جدد الأحمد موقف الراسخ بأن يجب أن تعود للسلطة الشرعية.