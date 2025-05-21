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لبنان

ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ عن لبنان؟ إقرأوا ما قيلَ فيه

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2025 | 16:31
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نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنه يجب على إسرائيل الإنسحاب من الأراضي اللبنانية المتنازع عليها وأن تدعم وجوداً أقوى للجيش اللبناني في جنوب البلاد.
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ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه "لمدة عام تقريباً بعد السابع من تشرين الأول 2023، شنَّ حزب الله هجمات شبه يومية عبر الحدود الشمالية لإسرائيل، لكن الهجوم المضاد الإسرائيلي صيف وخريف العامين الماضيين، أدى إلى تلقي حزب الله ضربة كبيرة، وساهم بإزالة تهديده الصاروخي وأعاد تشكيل معادلة الردع، مما مكّن لبنان من إعادة تأكيد سيادته".


وذكر التقرير أنَّ لبنان شهدَ "اختراقاً سياسياً" تمثل بانتخاب البرلمان العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية بعد سنوات من الشلل، مشيراً إلى أن عون هو شخصية وسطية وذات علاقات وثيقة بالغرب، وتابع: "أيضاً، صرح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بأنَّ حكومته ملتزمة بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله ونشر الجيش اللبناني في الجنوب".


ورأى التقرير أن "هذه تطورات هائلة"، وأردف: "لأول مرة منذ سنوات، تُرسّخ الدولة اللبنانية سلطتها في وجه هيمنة حزب الله، ومع ذلك، كان ردّ إسرائيل مُخيباً للآمال بشكلٍ غريب".
واستكمل: "رغم موافقتها على وقف إطلاق النار، لا تزال إسرائيل تسيطر على خمس نقاط صغيرة داخل لبنان - مواقع ذات أهمية عسكرية ضئيلة، لكنها ذات قيمة رمزية كافية لإلحاق الضرر. يُقوّض هذا القرار التقدم السياسي الهش في لبنان، ويُقدّم لحزب الله نصراً دعائياً مُغلّفاً بهدية".


وتابع: "إن حزب الله يعزز مكانته باعتقاده أنه وحده القادر على حماية لبنان من العدوان الإسرائيلي. في المقابل، فإنه عندما تتمسك إسرائيل بأجزاء من الأرض في لبنان، فإنها تُثبت صحة شعار حزب الله، كما أنها تساهم بإضعاف الحكومة اللبنانية نفسها المُلتزمة الآن بنزع سلاح حزب الله؛ وهي ربما أفضل فرصة منذ سنوات لتحقيق ما طالبت به إسرائيل منذ زمن".


ودعا التقرير إلى اعتماد مسار واضح، مشدداً على وجوب "انسحاب إسرائيل فوراً من المواقع اللبنانية المتنازع عليها، ودعم الضمانات الدولية لتعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب"، وأضاف: "كذلك، على إسرائيل العمل مع الولايات المتحدة وفرنسا والشركاء العرب لبناء إطار عمل للاستقرار يشمل نزع سلاح حزب الله تدريجياً".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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