ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ عن لبنان؟ إقرأوا ما قيلَ فيه

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ويقولُ التقرير الذي ترجمهُإنه "لمدة عام تقريباً بعد السابع من تشرين الأول 2023، شنَّ هجمات شبه يومية عبر الحدود الشمالية لإسرائيل، لكن صيف وخريف العامين الماضيين، أدى إلى تلقي حزب الله ضربة كبيرة، وساهم بإزالة تهديده الصاروخي وأعاد تشكيل معادلة الردع، مما مكّن من إعادة تأكيد سيادته".وذكر التقرير أنَّ لبنان شهدَ "اختراقاً سياسياً" تمثل بانتخاب رئيساً للجمهورية من الشلل، مشيراً إلى أن عون هو شخصية وسطية وذات علاقات وثيقة بالغرب، وتابع: "أيضاً، صرح رئيس الوزراء اللبناني بأنَّ حكومته ملتزمة بالتنفيذ الكامل لقرار رقم 1701، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله ونشر في الجنوب".ورأى التقرير أن "هذه تطورات هائلة"، وأردف: "لأول مرة منذ سنوات، تُرسّخ سلطتها في وجه هيمنة حزب الله، ومع ذلك، كان ردّ إسرائيل مُخيباً للآمال بشكلٍ غريب".واستكمل: "رغم موافقتها على وقف إطلاق النار، لا تزال إسرائيل تسيطر على خمس نقاط صغيرة داخل لبنان - مواقع ذات أهمية عسكرية ضئيلة، لكنها ذات قيمة رمزية كافية لإلحاق الضرر. يُقوّض هذا القرار التقدم السياسي الهش في لبنان، ويُقدّم لحزب الله نصراً دعائياً مُغلّفاً بهدية".وتابع: "إن حزب الله يعزز مكانته باعتقاده أنه وحده على حماية لبنان من العدوان الإسرائيلي. في المقابل، فإنه عندما تتمسك إسرائيل بأجزاء من الأرض في لبنان، فإنها تُثبت صحة شعار حزب الله، كما أنها تساهم بإضعاف نفسها المُلتزمة الآن بنزع سلاح حزب الله؛ وهي ربما أفضل فرصة منذ سنوات لتحقيق ما طالبت به إسرائيل منذ زمن".ودعا التقرير إلى اعتماد مسار واضح، مشدداً على وجوب "انسحاب إسرائيل فوراً من المواقع اللبنانية المتنازع عليها، ودعم لتعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب"، وأضاف: "كذلك، على إسرائيل العمل مع وفرنسا والشركاء العرب لبناء إطار عمل للاستقرار يشمل نزع سلاح حزب الله تدريجياً".