إشكال وجرحى في عكار العتيقة.. والسبب "بلدي"!

وقع إشكال عائلي في بلدة – بين أفراد من عائلة آل "س"، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، ليتفاقم لاحقًا بقيام المدعو "ج.س" بطعن "ح.س" بواسطة سكين.

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وعلى الأثر، نُقل الجريح إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الحادث.



وتبيّن أن خلفية الإشكال تعود إلى خلافات بلدية.