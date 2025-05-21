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لبنان

إشكال وجرحى في عكار العتيقة.. والسبب "بلدي"!

Lebanon 24
21-05-2025 | 15:03
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وقع إشكال عائلي في بلدة عكار العتيقةالدورة بين أفراد من عائلة آل "س"، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، ليتفاقم لاحقًا بقيام المدعو "ج.س" بطعن "ح.س" بواسطة سكين.
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وعلى الأثر، نُقل الجريح إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الحادث.

وتبيّن أن خلفية الإشكال تعود إلى خلافات بلدية.
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