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لبنان

آخر لائحة لبلديات فازت بـ"التزكية" في الجنوب.. من هي؟

Lebanon 24
21-05-2025 | 16:59
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أعلنت لائحة التنمية والوفاء للمخاتير في بلدة برج رحال، الأربعاء، فوز المجلس الإختياري بالتزكية والذي يضم السادة حسين قعفراني، علي عطوي وربيع خليل.
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إلى ذلك، نشرت اللائحة أسماء القرى والبلدات التي فازت فيها لوائح التنمية والوفاء بالتزكية في مُحافظتي الجنوب والنبطية وهي:
 
1- قضاء صيدا - الزهراني: قناريت - أرزي - العدوسية - كوثرية السياد - أركي - قعقعية الصنوبر - الغسانية - زيتا
 
2- قضاء النبطية: كفرصير - عزة - قعقعية الجسر- زبدين - سياني - حاروف - حبوش - حومين الفوقا - جباع
 
3- قضاء مرجعيون: رب ثلاثين - عدشيت القصر - الطيبة - الخيام.
 
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