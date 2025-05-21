أعلنت لائحة التنمية والوفاء للمخاتير في بلدة ، الأربعاء، فوز المجلس الإختياري بالتزكية والذي يضم السادة حسين قعفراني، وربيع خليل.

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إلى ذلك، نشرت اللائحة أسماء القرى والبلدات التي فازت فيها لوائح التنمية والوفاء بالتزكية في مُحافظتي الجنوب والنبطية وهي:

1- - : قناريت - أرزي - العدوسية - - أركي - قعقعية الصنوبر - الغسانية -

2- : كفرصير - عزة - قعقعية الجسر- - سياني - - - -

3- قضاء : رب ثلاثين - عدشيت - - .