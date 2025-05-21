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لبنان

ترتيب تزكية

Lebanon 24
21-05-2025 | 17:40
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تمكنت الماكينة الإنتخابية المشتركة للثنائي من ترتيب تزكية في عشرات البلديات، بشق النفس على أن تدور منافسة "ديمقراطية" حيث تعثرت التزكية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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