تمكنت الماكينة الإنتخابية المشتركة للثنائي من ترتيب تزكية في عشرات البلديات، بشق النفس على أن تدور منافسة "ديمقراطية" حيث تعثرت التزكية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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