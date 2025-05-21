Advertisement

لبنان

هل تُعلن "الجماعة الإسلامية" الانفصال عن "حماس"؟

Lebanon 24
21-05-2025 | 22:28
A-
A+
Doc-P-1364085-638834885963049466.png
Doc-P-1364085-638834885963049466.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" نداء الوطن": يضغط مجلس شورى "الجماعة الاسلامية" وقيادات سابقة وحالية على الأمين العام محمد طقوش لتوظيف هذه اللحظة السياسية وسياقاتها الإقليمية من أجل إعلان الانفصال عن «حماس»، وإطلاق معالجات جدية لحصاد إسناد "الحزب"، مدعومة بخطاب تصالحي وانفتاحي ينطلق من المتغيرات السياسية الجذرية في المنطقة، وسط خشية متعاظمة من تكرار السيناريو البلدي في الاستحقاق النيابي العام المقبل، والخروج من المعادلة السياسية إلى الهامش.
Advertisement

بيد أن طقوش لا يزال متردداً في الإعلان عن القرار رغم قناعته به، بسبب ارتباطه تنظيمياً ومالياً بـ "حماس" التي أتت به إلى سدّة القرار، فضلاً عن سيطرتها على الجناح الأمني والعسكري لـ "الجماعة" الذي كان خاضعاً لإمرة نائب رئيسها صالح العاروري، وبعد اغتياله صار قراره في عهدة أحد قادتها أيمن شناعة. وهذا ما يجعل الضغط الداخلي يأخذ طابعاً أكثر صلابة وشمولاً للحد من تأثير مصير «حماس» على "الجماعة الإسلامية"، والحؤول دون توريطها في مناورات مع "العهد" ومظلة الدعم العربية والدولية التي يتمتّع بها.
 
مواضيع ذات صلة
"الجماعة الإسلامية" تدعم لائحة بلدية مستقلة في صيدا
lebanon 24
22/05/2025 08:35:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ما رؤية "الجماعة الاسلامية" لأبعاد اغتيال أحد قادتها؟
lebanon 24
22/05/2025 08:35:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"يوتيوبر" شهير يعلن انفصاله عن زوجته ملكة الجمال للمرة الثانية
lebanon 24
22/05/2025 08:35:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"خطورة الأرقام".. هكذا كُشفت قوة "الجماعة الإسلامية" في إقليم الخروب
lebanon 24
22/05/2025 08:35:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2025-05-22
01:15 | 2025-05-22
01:15 | 2025-05-22
01:07 | 2025-05-22
01:00 | 2025-05-22
00:55 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24