هل تُعلن "الجماعة الإسلامية" الانفصال عن "حماس"؟

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بيد أن طقوش لا يزال متردداً في الإعلان عن القرار رغم قناعته به، بسبب ارتباطه تنظيمياً ومالياً بـ " " التي أتت به إلى سدّة القرار، فضلاً عن سيطرتها على الجناح الأمني والعسكري لـ "الجماعة" الذي كان خاضعاً لإمرة نائب رئيسها ، وبعد اغتياله صار قراره في عهدة أحد قادتها . وهذا ما يجعل الضغط الداخلي يأخذ طابعاً أكثر صلابة وشمولاً للحد من تأثير مصير «حماس» على " "، والحؤول دون توريطها في مناورات مع " " ومظلة الدعم العربية والدولية التي يتمتّع بها.