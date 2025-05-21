"المستقبل" سيخوض الانتخابات النيابية

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لا يزال مقرّبون من يردّدون أمام أصدقاء في بأن الأخير حسم قراره بالمشاركة في الانتخابات النيابية العام المقبل، رغمَ مقاطعة تياره والاختيارية، حتى ولو بقيت على موقفها منه. وأضافت المصادر أن النائبة السابقة هي من سيتولّى الإشراف المباشر على هذه العملية داخل " ".( الاخبار)