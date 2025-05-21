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لبنان

"المستقبل" سيخوض الانتخابات النيابية

Lebanon 24
21-05-2025 | 22:36
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لا يزال مقرّبون من الرئيس سعد الحريري يردّدون أمام أصدقاء في بيروت بأن الأخير حسم قراره بالمشاركة في الانتخابات النيابية العام المقبل، رغمَ مقاطعة تياره الانتخابات البلدية والاختيارية، حتى ولو بقيت السعودية على موقفها منه. وأضافت المصادر أن النائبة السابقة بهية الحريري هي من سيتولّى الإشراف المباشر على هذه العملية داخل تيار "المستقبل".( الاخبار)
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